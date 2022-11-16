أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 16-11-2022

الأخبار

-خيبة إسرائيل: الفدائيّون يتناسَلون

-باسيل إلى باريس واحتمال لقاء مع ماكرون: فرنسا تعدّ مشروع «رئيس توافقي»

-أوراق من الخطة الأميركية – السعودية لتقويض إيران

ـ التيار وخصومه المسيحيون يتقاطعون على «فيتو» فرنجية

النهار

-البرلمان ساحة مزايدات تواكب الفراغ المفتوح !

اللواء

ـ المصالح المالية تُعرقل الكابيتال كونترول.. وخلاف بوصعب – باسيل إلى العلن

اتساع جبهة المعارضة النيابية للتشريع.. واحتياطي مصرف لبنان ينخفض إلى 10.3 مليارات دولار

ـ الاستحقاق الرئاسي.. مخاطر التعطيل أو الغلبة

الديار

-ستار المسرحية الرئاسية السادسة يُسدل غداً على وقع النكايات وبعثرة الاوراق البيضاء

-«ميني» اجتماع للمعارضة والتغييريين بغياب «القوات» و«الاشتراكي» في توقيت صعب

-كيف ستعاد أموال المودعين وفق «الكابيتال كونترول» والاحتياطي 10.3 مليار دولار فقط؟

الجمهورية

-الموازنة تثير مخاوف معيشية وأمنية

-وليد جنبلاط .. الحلول أباركها أنا

-ملامح اشتباك جديد يعصف بلبنان

-الكهرباء تعلن التعرفة الجديده بالتفاصيل والأرقام

البناء

-صواريخ على بولندا وروسيا تنفي… جماعة الناتو: تطوّر خطير… وواشنطن تدعو للتمهل

ـ البطل الاستشهادي محمد صوف يطعن ويدهس: مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة… والكيان يرتبك

– مجلس النواب في ضياع بين العجز عن الانتخاب وإشكاليات التشريع… والقومي يحتفل اليوم

الأسرار

النهار

– بعد السياحة الطبية للعراقيين زار وفد ليبي اتحاد الغرف اللبنانية حيث التقى رؤساء مستشفيات تمهيدا لعقد بروتوكولات لاستشفاء الليبيين في لبنان

– تعتذر جهات نيابية وسياسية تنتمي الى تيار سياسي مسيحي بارز عن عدم الظهور في برامج سياسية لأكثر من خصوصية واعتبار

– يلاحظ أن حجم الحجوزات لفترة الأعياد يفوق العام المنصرم ومعظمهم من العراقيين والاردنيين والمصريين إلى اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج

– لم يستقبل مستشفى الكرنتينا معدات طبية مهمة غير متوافرة في لبنان بسبب الأشغال القائمة فيه وتشابك الصلاحيات والروتين الإداري

اللواء

– فوجئت أوساط شبه رسمية بموقف دولة كبرى من مسألة «هبة» ذات علاقة، بالطاقة، ففي وقت كانت فيه التأكيدات أن لا مشكلة، برزت معارضة قوية، فرملت الإجراءات بالكامل

– تتحدث معلومات عن اتجاه للإدعاء على موظفين في عدد من الوزارات على خلفية ملفات مالية، بين سمسرات واختلاس

– انتعشت حركة السمسرات لبيع العقارات في منطقة لبنانية حدودية بعد التوقيع على تفاهم الترسيم الحدودي

الجمهورية

– نقل عن مسؤول كبير قوله: لن نكون ملكيّين أكثر من الملك نحن نريد إجراء الإنتخابات الرئاسية سريعا بينما التعطيل ّ يتأتى من صراعات أهله

– تلقى أحد النواب التغييريين كلاما قاسيا من بعض زملائه على خلفية وصفه لواقع التغييريين بالقاصر والمزري

– سأل أحد المسؤولين مسؤولا وسطيا : لماذا تصوت كتلتك النيابية لصالح النائب ميشال معوّض؟فرد الأخير ممازحا معوض ما بيتعوض

البناء

– رد صحافي روسي على حملة التعليقات التي تناولت استعمال وزير الخارجية سيرغي لافروف لساعة وهاتف آبل بقوله إنه طالما تتم صناعتها في الصين فهي من مصدر صديق لكن هل نجحت أوروبا بتطبيق القاعدة التي تقول لا تستعمل ما يأتي من عدوك وأنهت اعتمادها على الغاز الروسي؟

– علّق خبير عمل مع البنك الدولي على إفادة مصرف لبنان لمجلس النواب بأن احتياطاته تبلغ 10 مليارات دولار بالقول لو لم توقف حكومة الرئيس حسان دياب دفع سندات اليوروبوند لكان الرصيد تحت الصفر؛ وهذا يفسر الحملة على دياب لأن هدف المصارف ومصرف لبنان هو الإفلاس لبيع الذهب وأملاك الدولة

المصدر: صحف