بالفيديو | قصف روسي يقصف أهدافاً في اوكرانيا وسقوط صاروخ داخل بولندا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، تعرض الأراضي الأوكرانية لخمس وثمانين هجمة صاروخية، استهدف معظمها منشآت الطاقة في البلاد، ويتوقع تعرض البلاد لعشرين هجمة أخرى.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة على تطبيق تليغرام: “تم إطلاق 85 ضربة صاروخية على المدن الأوكرانية، معظمها على البنية التحتية للطاقة، قد يكون هناك نحو 20 ضربة أخرى”. وأضاف زيلينسكي: “أعلم أن الهجمات تسببت في انقطاع الطاقة في مدن كثيرة”.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف ألكسي كوليبا، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن المقاطعة بشكل طارئ. وكتب المسؤول الأوكراني في تغريدة له عبر تطبيق “تليغرام”، “سيتم قطع التيار الكهربائي عن المقاطعة بشكل طارئ”.

وكانت السلطات المحلية أبلغت في وقت سابق عن ضربات تعرضت لها مرافق البنية التحتية للطاقة، وعن وجود مشاكل في إمدادات الكهرباء في عدد من المناطق.

وفي كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، يتم تنفيذ ما يسمى “بإجراءات تثبيت الطاقة”، وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات الرسمية للإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب تداعيات الضربات الروسية الدقيقة.

ويعاني نظام الطاقة الأوكراني من أضرار لدرجة أنه من غير الممكن حتى الحديث عن ترميمه. وبسبب تضرر أهم مراكز الطاقة في كييف وخاركوف، أصبحت مشاكل إمدادات الطاقة الآن منتشرة في جميع أنحاء أوكرانيا تقريباً.

وسائل إعلام بولندية: مقتل شخصين إثر سقوط صاروخين على أراضي البلاد

وزعمت إذاعة راديو “ZET” البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد. ووفقا للإذاعة، “سقط صاروخين في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا”، مضيفة أن، “أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين. والشرطة والجيش في مكان الحادث”، وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.

وبدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إلى اجتماع لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد الإبلاغ عن الحادث. ووعد المتحدث باسم الحكومة بيتر مولر، بأن جميع البيانات المقدمة في الاجتماع، ستعرض إن أمكن، على أوسع نطاق ممكن للرأي العام، وحث على عدم نشر معلومات غير مؤكدة.

البنتاغون: لا معلومات أكيدة لدينا عن سقوط صواريخ روسية في بولندا

وأعلن باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات مؤكدة حول سقوط صاروخين روسيين على مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال رايدر في تصريحات صحفية: “نحن على علم بالتقارير التي تزعم سقوط صاروخين روسيين على منطقة بولندية متاخمة للحدود الأوكرانية، لكن ليست لدينا في الوقت الراهن المعلومات التي تؤكد صحة هذه التقارير”.

وقال البنتاغون “نأخذ سلامة قواتنا في بولندا وغيرها على محمل الجد وواثقون من إجراءات الحماية لكننا لن نستبق الأمور”، وتابع “نحن واضحون تماما بشأن الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو”. وأعلن رئيس ليتوانيا أن بلاده تقف في تضامن كامل مع بولندا، وأضاف “علينا الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو”.

المصدر: مواقع