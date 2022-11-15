أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 15-11-2022

الأخبار

-الإمارات – السعودية ليكس

-مساعٍ فرنسية لمقايضة رئاستي الجمهورية والحكومة: فرنجية مرشح حزب الله برضا باسيل… وبلا خطة «ب»

-جلسات الانتخاب بلا انتخاب: الترئيس غير الترشيح

النهار

-ارباكات كبيرة في المجلس تترجم الاحتقانات

-أميركا تحاور الصين على مستوى القمة وروسيا إستخباراتيا

اللواء

-الخلافات تُعطّل الكابيتال كونترول.. وتنظيم عمل المجلس نجم جلسة الخميس

-ميقاتي يُرشِّح فرنجية.. وجرعة دعم لحكومته لحل الأزمات.. والقضاء يدَّعي على عون

-حزب الله، إستحقاق رئاسي بتقنيات الترسيم البحري

الجمهورية

-تعطيل داخلي.. وترقب خارجي

-لهذه الأسباب دل السيد على فرنجية ولم يسمه

-القرار عند هذا المثلث.. والبقية تفاصيل

الديار

-بري يعمل على صيغة جديدة للحوار بعد الجزء الـ 6 من «مسرحيّة» الخميس؟

-قلق لدى «خصوم» فرنجية من الحراك الفرنسي وغياب «الفيتو» السعودي!

-حوار رئاسي «واقعي» بين بكركي وحزب الله… إقرار مُتبادل بحق الإختلاف

البناء

-بايدن مطمئن لمجلس الشيوخ… نحو ربط نزاع مع روسيا والصين وإيران وسورية

-تركيا تتهم الأميركيين بالعمل الإرهابي في اسطنبول… وحزب الله يتضامن مع تركيا

ـ ميقاتي يفتتح الترشيح العلني لفرنجية… وسوف يراسل الأميركيين حول الهبة الإيرانية

الأسرار

النهار

ـ علم ان وزيراً سابقاً تولى سابقاً مسؤوليات مارونية يعقد لقاءات استطلاع خارجية في باريس والفاتيكان في الايام القليلة المقبلة

ـ يُنقل أن شركة عالمية تعمل في لبنان استأجرت جزءاً كبيراً من أحد الفنادق المشهورة في بيروت

ـ عُلم أن أكثر من سياسي ونائب التقوا في باريس نهاية الأسبوع المنصرم على خلفية استكشافهم للأجواء الرئاسية ومعظمهم عادوا على متن طائرة واحدة

اللواء

ـ يتجه المسؤولون لصرف النظر عن الاتفاقية مع البنك الدولي، إذا ما استمر قانون قيصر يحول دون الكهرباء الأردنية والغاز المصري

ـ لم يكن لقاء قيادي حزبي رفيع مع رئيس تيار حليف على مستوى المتوقع منه، وانتهى على شبه إفتراق رئاسي.

ـ موَّل تجاري – سياحي ذو فعالية في بيروت، مرشحاً لإعادة هيكلة، في ضوء بيع حصة الشريك الأساسي لمستثمر آخر، يرغب بإعادة النظر بما هو معمول به حالياً!

الجمهورية

ـ قالت أوساط مطلعة إن جهة سياسية تحاول تغطية أحد القضاة المثيرين للجدل والممعنين في ارتكاب المخالفات والشواذات.

ـ قال سفير أوروبي إن مقاربتنا للاستحقاق الرئاسي مقتصرة على إسداء النصيحة ومحاولة الإقناع ، لكن مع الأسف فاللبنانيون كعادتهم لا يستجيبون.

ـ حصل سجال حاد بين شخصيتين حليفتين على خلفية ملف حساس بعدما تضاربت نظرتهما الى إحدى الشخصيات البارزة وموقعها في المرحلة المقبلة.

البناء

ـ قال مصدر نيابي إن إعلان الرئيس ميقاتي عن دعم وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية يعبّر عن لحظة محليّة وإقليميّة ودوليّة مناسبة لصالح انطلاق معركة ترشيح فرنجية افتتحها ميقاتي بعد مواصفات السيد حسن نصرالله ويتوقّع لها أن تتواصل وتتصاعد

ـ لفت انتباه دبلوماسيّ عربيّ أن ما يصدر عن واشنطن بعد ارتياح الرئيس جو بايدن لوضعه في مجلس الشيوخ الذي يمكنه تقييد السياسة الخارجية يشير إلى استراتيجية الخروج من الأزمات بما في ذلك الملف النووي وسورية وأوكرانيا

المصدر: صحف