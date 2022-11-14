بالفيديو | خوفاً.. مقتل مستوطن صهيوني برصاص شرطة الاحتلال شمال “تل أبيب”

قُتل مستوطن صهيوني، اليوم الاثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي شمال “تل أبيب” بعد الاشتباه بأنه فلسطيني ينوي تنفيذ عملية طعن.

وذكرت مصادر عبرية، أنّ “جنديًا استشعر الخطر بعد أن اقترب من شخص بطريقة مريبة، فسّرها في البداية على أنها محاولة اعتداء”.

وأضافت أن “إطلاق الجندي النار أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين، أحدهما (40 عامًا) توفي متأثرًا بجراحه الحرجة، وآخر في الخمسين من عمره إصابته طفيفة”.

وأشارت المصادر إلى أن “التحقيق الأولي لشرطة الاحتلال بالحدث استبعد وقوعه على خلفية أمنية، فيما فتحت تحقيقًا في ملابسات القضية”.

المصدر: وكالات