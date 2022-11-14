النائب الموسوي في وقفة تضامنية مع فلسطين: لا سبيل للتحرير إلا المقاومة المسلحة

نفذ شباب التعبئة التربوية في حزب الله وقفة شبابية تضامنية مع فلسطين لمناسبة يوم شهيد الحزب بعنوان “على طريق القدس” أمام نصب الحاج قاسم سليماني، تخللها رفع صور شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين بمشاركة منظمات شبابية وطالبية لبنانية وفلسطينية.

و وفق بيان، ألقى عضو القيادة الشبابية في حزب “الاتحاد اللبناني” منح القادري كلمة المنظمات الشبابية اللبنانية اثنى فيها على “تضحيات الشهداء في سبيل تحرير الارض والثروات البحرية وعبر عن وقوف الشباب اللبناني الى جانب القضية الفلسطينية وخيار المقاومة لتحرير الأرض”.

العريضي

وتحدث عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في لبنان حسن العريض باسم المنظمات الشبابية والطالبية الفلسطينية فعبر عن تقديره لتضحيات شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين”، وأثنى على “تضحيات المقاومة في لبنان ودورها في مساندة القضية الفلسطينية لتحرير فلسطين”.

وأكد أن المقاومة في فلسطين بفصائلها كافة، ستستمر بكفاحها المسلح لتحرير تراب فلسطين كاملا من البحر الى النهر” مشيرا الى “التضحيات الأخيرة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية”، واعتبر أن “هذا الجيل إثبات على ان لا سبيل للتحرير إلا المقاومة المسلحة”.

الموسوي

وألقى النائب السيد ابراهيم الموسوي كلمة حزب الله وقال: “إن دماء الشهداء في لبنان وأداء المقاومة الاسلامية في لبنان وفلسطين أثمرت وستثمر نصرا وعزا وما السبيل لتحرير فلسطين كل فلسطين إلا المقاومة بالسلاح”.

وحيا “دماء شهداء المقاومة في فلسطين وخص بالتحية شهداء الأعمال البطولية الأخيرة في الضفة الغربية الذين اثبتوا ان خيار شباب فلسطين هو المقاومة، وان هذا الجيل الجديد جيل الشباب هو جيل التحرير لكامل التراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام