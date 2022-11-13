حسن مراد: لعلاقات مميزة مع سوريا كما نص “اتفاق الطائف”

أكد الأمين العام لحزب “الاتحاد” النائب حسن مراد الاحد ان “موقع رئاسة الحكومة هو شأن وطني عام بقدر ما هو موقع من حصة طائفة بعينها، لذا، فإن الحرص على مقام رئاسة الحكومة يجبُ أن يكونَ وطنيًا أكثر مما هو شأن لطائفة رئيس الحكومة”.

ولفت مراد الى ان “اتفاقَ الطائف هو الضَّامنُ لكلِّ المواقع الدُّستوريَّة، وهو الذي يحدِّدُ الصَّلاحيات بوضوحٍ تامّ، وكلُّ إخلالٍ بذلك هو إخلالٌ بانتظام عملِ المؤسَّسات، وإخلالٌ بالدُّستور، وهذا ما ينبغي تجنُّبه والحذر من المسِّ به”.

وفي الشّأن اللُّبنانيّ – السُّوريّ، شدَّدَ مراد على “التَّطلُّع إلى ضرورة التّعاطي مع سوريا لترجمة العلاقات المميَّزة معها، كما نصَّ اتفاقُ الطائف وألَّا يبقى التواصلُ خجولًا أو فرديا”، وأكد ان “هذا لا يجوزُ ولا يخدمُ مصلحة لبنان في الملفَّاتِ المشتركة مثل ملفِّ اللَّاجئين وتسهيل عبورِ الصَّادرات وغيرها من المصالح المشتركة على قاعدة سيادة الدَّولتين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام