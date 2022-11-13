مقتل 160 شخصاً جراء إعصار “نالغي” في الفلبين

أفاد تقرير للمجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث بالفلبين أن إعصار “نالغي” الإستوائي الذي اجتاح البلاد، أثر في أكثر من 5,56 مليون شخص وألحق ضررا بقيمة 206,9 مليون دولار.

وقال المجلس إن 356,2 ألف نازح لا يزالون متواجدين في 128 مركزا للإجلاء. وأدى الإعصاء إلى مقتل 160 شخصا على الأقل وإصابة 146 بجروح مختلفة، فيما لا يزال 29 شخصا في عداد المفقودين. وسجلت 13 منطقة فلبينية وقوع أكثر من 1,6 ألف حادث ناتج عن الإعصار، وبينها الفيضانات والانهيارات الطينية. وتقدر الأضرار التي لحقت بالزراعة المحلية بـ 111,9 مليون دولار.

وألحق الإعصار أضرارا بـ 57,05 ألف منزل، ودمر أكثر من 6,14 ألف منزل، كما ألحق ضررا بـ 527 طريقا و133 جسرا، وأثر في عمل 9 مطارات و121 ميناء. وتقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بقيمة 95,01 مليون دولار. وتم تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي في 328 مدينة، وقد تم استئنافه في 304 مدن، واستمرت مشاكل الاتصال في 36 بلدية، ومشاكل إمدادات المياه في 4 بلديات.

وتم تعليق الدراسة في 676 مؤسسة تعليمية، وتعليق العمل في 223 مصنعا. وأعلنت حالة الطوارئ في 529 مدينة. وقد خصصت الحكومة 16,91 مليون دولار لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة.

وكان إعصار “نالغي” الاستوائي متجها إلى شمال الفلبين حيث تم إجلاء آلاف الأشخاص مسبقا من المناطق المعرضة لخطر وقوع الفيضانات والانهيارات الأرضية قبل وصول الإعصار في 29 أكتوبر الماضي. وفي 31 أكتوبر غادر الإعصار الأراضي الفلبينية.