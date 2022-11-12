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November 12 2022 - 20:20

روغوزين يتحدث عن قرب وصول أسلحة حديثة تضمن نصر روسيا في أوكرانيا

منذ 33 mins 12 November، 2022
الرئيس السابق لمؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية دميتري روغوزين
الرئيس السابق لمؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية دميتري روغوزين
أخبار دولية - روسيا

أعلن الرئيس السابق لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية دميتري روغوزين، أنه في الأشهر المقبلة، ستبدأ أحدث الأسلحة الروسية في الوصول إلى منطقة العمليات في أوكرانيا، مما سيضمن نصر روسيا.

وقال روغوزين “نحن بحاجة إلى استخدام أحدث التقنيات في ساحة المعركة، تماما كما يفعل عدونا. نتوقع أنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، سوف يقوم المجمع الصناعي العسكري الروسي بتزويد القوات الروسية بأنظمة الأسلحة التي ستضمن لهم الانتصار”.

وصرح روغوزين في وقت سابق، أنه لا يشك في انتصار القوات الروسية في أوكرانيا.

ويترأس روغوزين حاليا مجموعة مستشارين عسكريين تقدم الدعم العسكري والفني للوحدات العسكرية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الروسيتين.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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