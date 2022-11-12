وزارة الصحة تطلق حملة التلقيح ضد الكوليرا

إنطلقت اليوم الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة للتلقيح ضد وباء الكوليرا. واستهلت الحملة بقاعاً من بلدات محددة في محافظتي بعلبك الهرمل و قضاء زحلة.

في البقاع الغربي انطلقت اليوم من بلدة الصَويري حملة التلقيح ضد الكوليرا بالتعاون مع الجمعيات المحلية ، على أن تنطلق غدا حملات التلقيح في عدد من قرى البقاع الغربي.

وأطلقت وزارة الصحة بالتعاون جمعيات صحية حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا في منطقة المنية في الشمال ، حيث تركزت في الأقضية التي سجل فيها انتشار للوباء. الحملة ستستمر على ثلاث مراحل مدّة كل مرحلة عشرة ايام ، على ان تشمل كل حملة مئتي لقاح.

وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض شدد على ضرورة الالتزام بأخذ اللقاح ضد وباء الكوليرا للحد من انتشاره.

كلام الأبيض جاء خلال جولة له في بلدة الحيصة العكارية، بعد جولة في بلدة ببنين برفقة فرق الصليب الأحمر للإطلاع على سير عملية التلقيح واجراءات توثيق اسماء العائلات الملقحة في احيائها.