بالفيديو | أنشودة “من أجل إبنة الجيران”.. رسالة من الأفغانيات عن دور المرأة في مواجهة الأفكار الغربية

“من اجل ابنة الجيران”، انشودة من الفتيات الافغانيات الى الفتيات الايرانيات، تحملّ في طيّاتها رسالة عن دور المرأة، في مواجهة الافكار الغربية الهادفة لتخريب البلاد.

الانشودة التي وجههتا الشابات الأفغانيات، عانين من البطش الأميركي، على مدى 20 عاما، بين عامي 2001 و2021، بحجة محاربة الارهاب، توجّه من خلالها الفتيات الافغانيات رسالة لنظيراتهنّ الايرانيات، ليكنّ على مستوى الوعي، من حجم المؤامرة، التي تتعرّض لها الجمهورية الاسلامية، ولاسيما الشباب الايراني، من قبل الادراة الاميركية.

وفي محاولة لبث الوعي من المخططات الأميركية الهادفة لتدمير البلاد الاسلامية، يظهر في الانشودة، مقارنة بين خطابي الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ، بحجة القضاء على الارهاب، وما سبّبه من مآس ٍ للشعب الأفغاني، وبين خطاب الرئيس جو بايدن، المحرّض على النظام الاسلامي، بحجّة الدفاع عن الديمقراطية، في ايران.

وتأتي رسالة الشابات الافغانيات، في ظلّ محاولات زعزعة أمن واستقرار الجمهورية الاسلامية في ايران، عبر التحريض على عمليات التخريب، والهجمات الاراهابيةعلى قوّات الشرطة خلال الفترة الماضية، على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني، وذلك بدفع خارجي، وبمشاركة أجهزة مخابرات غربية ودولية، كما أثبتت تحقيقات السلطات الايرانية.

المصدر: يونيوز