البنتاغون: سيتوجب تدريب القوات الأوكرانية على استخدام أنظمة الدفاع الجوي “أفنجر” التي ستقدمها واشنطن لكييف – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 23:22
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السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة في 11/11/2022 عند الساعة 14:30 بتوقيت بيروت في احتفال لمناسبة يوم شهيد حزب الله
الرئيس نبيه بري يرفع الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية ويدعو الى جلسة جديدة الخميس المقبل
النائب محمد رعد: للإسراع في انتخاب رئيس لا يتحدى أحداً ويعترف بالمقاومة ولا يطعنها في ظهرها
كتلة الوفاء للمقاومة: التصويت بالورقة البيضاء بانتخابات الرئاسة هو رفض لمرشح تحد والتفاهم هو اقصر الطرق لانجاز المهمة
وزير الدفاع موريس سليم: الوضع الأمني في لبنان مستتب والقوى الأمنية والعسكرية تقوم بدورها في حفظ الاستقرار
الشيخ نبيل قاووق: لبنان القوي بالمقاومة لا يخشى نتنياهو ولا يطلب ضمانات لنفطه ولغازه ولثرواته البحرية من أحد
هوكشتاين: شركات الغاز ستبدأ العمل بعد ان تم توقيع الاتفاق وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز ازدهاره
الرئيس ميقاتي: لبنان ما زال بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي رغم عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات
منظمة الصحة العالمية: وصول 600 ألف جرعة من لقاح "الكوليرا" إلى لبنان لاستخدامها خلال حملة التلقيح
سرايا القدس - مجموعات جبع: مجاهدونا قاموا باطلاق صليات كثيفة من الرصاص نحو حاجز للاحتلال بين عجة وجبع
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يهنئ نتنياهو بالفوز في الانتخابات ويعرب عن اعتقاده بمواصلة التعاون في المجالات كافة
اعلام العدو: رئيس الامارات محمد بن زايد يتصل بنتنياهو مهنئا بفوزه بانتخابات الكنيست
الحرس الثوري يكشف عن تصنيع صاروخ باليستي "فرط صوتي" قادر على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة
الخارجية الروسية: يجب الاعتراف بالوضع الراهن في أوكرانيا كشرط للتفاوض مع الاوروبيين
مستشار الأمن القومي الاميركي:روسيا تستخدم المسيرات الايرانية في حربها على اوكرانيا وواشنطن ستعلن عن مساعدات اضافية لكييف
البنتاغون: نعلن تقديم 4 منظومات أفينجير للدفاع الجوي الى اوكرانيا ونقيم مدى استعدادنا لتقديم صواريخ ستينغر
البيت الابيض: لقاء مرتقب بين بايدن والرئيس الصيني في إندونيسيا في 14 نوفمبر على هامش قمة العشرين
رئيس الوزراء الصهيوني يائير لبيد يعلن التوصل لاتفاق مع قطر لتسيير رحلات جوية مباشرة خلال فترة المونديال
حركة الشعب في تونس تصدر بيانا حول صور ومواقف جمعت رئيسة الحكومة التونسية ورئيس الاحتلال الاسرائيلي في مصر
حركة الشعب: نعبر عن رفضنا لسلوك رئيسة الحكومة الذي ضرب عرض الحائط رفض التونسيين القطعي لكل اشكال التطبيع
البنتاغون: سيتوجب تدريب القوات الأوكرانية على استخدام أنظمة الدفاع الجوي “أفنجر” التي ستقدمها واشنطن لكييف
منذ 2 ساعة
10 November، 2022
البنتاغون
الحرب في اوكرانيا
الولايات المتحدة
اوكرانيا
صواربخ أفنجر
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