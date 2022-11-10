النائب مراد على هامش حملات مكافحة الكوليرا: الوضع خطير والمطلوب تأمين اللَّقاحات

أكّدَ النائب حسن مراد ضرورةَ إيلاء الاهتمامِ التامِّ لمكافحة وباء الكوليرا الذي بدأ بالانتشار في معظم المناطق اللبنانية نتيجةَ التلوث البيئيِّ في المياه، وعدم توفر الشروط الصحية اللازمة.

وحذّرَ مراد على هامشِ الحملاتِ الصّحّيّة التي أقامتها جمعيَّةُ سيّدات الغدِ الأفضل، والتي حضرها أطباءُ وطلابٌ وأولوياء أمور، في كلٍّ من مراكز دار الحنان ودار الأمان، وصلاح الدين، عمر المختار بفرعيه في الخيارة وقب الياس ،وحذّر من خطورة الأوضاع، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتكاتف بين الدولة والمجتمع. مضيفًا: “المطلوبُ هو محاصرة الكوليرا ومكافحتها عبر التوعية عليها، ومن خلال تأمين اللقاحات الكافية، والحدِّ من التلوث في المياه التي هي السببُ الرئيس للوباء”

المصدر: بريد الموقع