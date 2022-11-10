فيديوغراف | مسلسل خرق السعودية لميثاق الأمم المتحدة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 18:58

فيديوغراف | مسلسل خرق السعودية لميثاق الأمم المتحدة في لبنان

منذ 20 mins 10 November، 2022
التدخل السعودي في لبنان
التدخل السعودي في لبنان
السعودية - عربي وإقليمي

المصدر: موقع المنار

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