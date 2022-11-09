قديروف يعلق على قرار إعادة انتشار القوات الروسية على ضفاف دنيبر

أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن تأييده لقرار قائد قوات العملية الروسية في أوكرانيا سيرغي سوروفكين، إعادة نشر القوات في الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

قديروف يعلق على قرار إعادة انتشار القوات الروسية على ضفاف دنيبروزير الدفاع الروسي يوجه بنقل القوات إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر

وكتب قديروف على “تيليغرام”: “الجنرال سوروفكين اتخذ قرارا صعبا، لكنه صائب لتفادي تضحيات لا جدوى منها، ولإنقاذ حياة الجنود التي لا تقدر بثمن”.

وتابع “خيرسون منطقة صعبة للغاية بدون إمداد منتظم ومستقر للذخيرة وصفوف خلفية قوية… في هذا الوضع الصعب، تصرف سوروفيكين بحكمة، كما أجلى المدنيين وأمر بإعادة تجميع صفوف القوات”.

وأكد قديروف أن “سوروفكين يحمي الجنود ويأخذ موقعا استراتيجيا أكثر فائدة للقوات وأكثر أمنا”.

المصدر: روسيا اليوم