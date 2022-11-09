الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 350 جندياً أوكرانياً وتدمير مستودع بذخيرة هيمارس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2022 - 14:52

الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 350 جندياً أوكرانياً وتدمير مستودع بذخيرة هيمارس

منذ 41 mins 9 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة