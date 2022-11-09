وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2022 - 18:44

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

منذ 3 ساعة 9 November، 2022
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