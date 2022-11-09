تعطل ماكينات تصويت في ولاية أريزونا الأمريكية

تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية، وقد سارعت الطواقم الانتخابية لطمأنة الناخبين في مقاطعة أصبحت منطلقا لمزاعم حصول تزوير في انتخابات العام 2020.

وقال مسؤولون في مقاطعة ماريكوبا التي تقع مدينة فينيكس ضمن نطاقها إن أقلية من مراكز الاقتراع البالغ عددها 223 مركزا واجهت صعوبات.

وقال رئيس مجلس المراقبين في مقاطعة ماريكوبا بيل غيتس إن “نحو 20 بالمئة من المراكز تواجه مشاكل تقنية”، مؤكدا أن “الماكينات المعطلة لن تؤثر على نزاهة الانتخابات”.

وأشار إلى أن البطاقات التي تعذر مسحها إلكترونيا ستوضع في “صندوق آمن” ستحفظ فيه حتى وقت لاحق من المساء حيث سيتم نقلها إلى مركز المقاطعة لمسحها”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فاز في انتخابات 2020 بولاية أريزونا بفارق ضئيل لم يتعد عشرة آلاف صوت، وأدت مقاطعة ماريكوبا دورا أساسيا في هذا الفوز.

لكن في الولاية التي تميل تاريخيا للجمهوريين شكك كثر في النتائج ما أدى إلى نظريات مؤامرة عن تلاعب بالنتائج.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية