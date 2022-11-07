وزارة الاشغال العامة والنقل تؤكد جهوزيتها تفاديا للفيضانات

لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الى ان “فرق متعهدي الوزارة ما زالت تعمل وستبقى على جهوزيتها طوال الليل وفي كل أيام المنخفض الجوي، كما وأنها ستبقى مستعدة للتنسيق وفي أي توقيت كان وعلى مدار اليوم، مع كل الجهات المعنية الأخرى تفاديا للفيضانات”.

الدفاع المدني من طلب من السائقين “توخي الحذر الشديد أثناء سلوك طريق مفترق عرمون بإتجاه الشويفات ذهابا وإيابا، حيث ترسبت بقع من الزيوت، وذلك تفاديا لخطر الانزلاق”.

وقد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حصول زحمة سيرٍ خانقة في محلّة البربير – بيروت بسبب تكوّن بركة كبيرة من المياه داخل النفق بعد الأمطار التي هطلت بغزارة، مساء اليوم الإثنين.

وقد وصل المنخفض الجوي الى السواحل اللبنانية حيث بدأ مباشرة تساقط الامطار الغزيرة على السواحل مصحوبة ببرق ورعد، مع انخفاض نسبي بدرجات الحرارة وتشكل بعض السيول. ويتوقع استمرار المنخفض 3 ايام وتتخلله امطار في مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا.

وحذرت مصلحة الارصاد من تشكل سيول بسبب غزارة الامطار ليل الاثنين و خلال نهار الثلاثاء و صباح الاربعاء .