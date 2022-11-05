وزير الصحة جال في الشمال للوقوف على حسن سير خطط مكافحة انتشار الكوليرا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 5 2022 - 21:34

وزير الصحة جال في الشمال للوقوف على حسن سير خطط مكافحة انتشار الكوليرا

منذ 3 ساعة 5 November، 2022
وزير الصحة فراس الابيض
لبنان

ختم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان فراس الابيض جولته الميدانية والتفقدية السبت للوقوف على حسن سير خطط مكافحة انتشار وباء الكوليرا في شمال لبنان.

وأعرب الابيض عن تخوفه من “بقاء المرض والتأقلم معه ضمن مناطق محددة، بالتالي سيصبح عندها البلد موبوءا وسيوضع على قائمة البلدان العالمية التي ينتشر فيها المرض”، معتبرا انه “مرض خطير وسريع الانتشار، ويمكنه التأقلم مع مناطق متعددة، بخاصة عبر المياه”، وتابع “المطلوب حسب أبيض “التكامل والتضافر والوعي لانهائه نهائيا”.

واكد الابيض ان “الهدف الاساسي للجولة هو تقييمي، يهدف ايضا الى الشروع في بدء مرحلة التلقيح التي ستكون خلال مدة شهر مقسمة على 3 مراحل، كل مرحلة تتضمن 200 الف لقاح”، وشدد على “دعم المستشفيات الحكومية، العين الساهرة امام كل وباء وحالة مرضية مستجدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة