وزير الصحة جال في الشمال للوقوف على حسن سير خطط مكافحة انتشار الكوليرا

ختم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان فراس الابيض جولته الميدانية والتفقدية السبت للوقوف على حسن سير خطط مكافحة انتشار وباء الكوليرا في شمال لبنان.

وأعرب الابيض عن تخوفه من “بقاء المرض والتأقلم معه ضمن مناطق محددة، بالتالي سيصبح عندها البلد موبوءا وسيوضع على قائمة البلدان العالمية التي ينتشر فيها المرض”، معتبرا انه “مرض خطير وسريع الانتشار، ويمكنه التأقلم مع مناطق متعددة، بخاصة عبر المياه”، وتابع “المطلوب حسب أبيض “التكامل والتضافر والوعي لانهائه نهائيا”.

واكد الابيض ان “الهدف الاساسي للجولة هو تقييمي، يهدف ايضا الى الشروع في بدء مرحلة التلقيح التي ستكون خلال مدة شهر مقسمة على 3 مراحل، كل مرحلة تتضمن 200 الف لقاح”، وشدد على “دعم المستشفيات الحكومية، العين الساهرة امام كل وباء وحالة مرضية مستجدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام