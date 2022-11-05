عبد الهادي محفوظ دعا الرئيس بري الى الإستمرار في الدعوة الى الحوار

دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ في تصريح “رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الإستمرار في الدعوة الى الحوار، ولو من خارج الكتل البرلمانية”، ولفت الى أن “الفريق الذي يرشح ميشال معوض ليس لديه إمكانية لإيصاله الى سدة الرئاسة، كذلك الأمر للفريق الذي يريد سليمان فرنجية”.

وشدد محفوظ على أن “الإنقسام السياسي والإجتماعي في البلد لا يحل سوى بالحوار، مستعينا بإنجيل يوحنا “المملكة التي تنقسم على نفسها تزول”، وأشار الى أنه “من الداعمين للحوار من أي جهة أتى”، وأسف “لفقدان لبنان مكانته الإعلامية الأولى في العالم العربي، بعدما استحوذت عليه القوى الطائفية والسياسية، حيث لم يعد حرا كما كان سابقا”.

وكشف محفوظ ان “قانون الإعلام الذي تتم مناقشته في المجلس النيابي، يعطي للمجلس الوطني للإعلام صلاحية تقريرية دون الرجوع الى السلطة السياسية، ومن هنا يستقيم الوضع الإعلامي في لبنان ويصبح لهذا الإعلام مرجعية ويمكن حماية الحرية الإعلامية ومحاسبة الذين يخرجون عن مبدأ هذه الحرية بالاساءات الطائفية أو القدح والذم والأخبار الكاذبة والتحريض”.

وتطرق محفوظ إلى امكانية وضع سعر انترنت خاص للمواقع الإلكترونية، بخاصة تلك غير الممولة منها، وقال “نحن طالبنا وزارة الإتصالات بأن يكون هناك سعر خاص في ما يخص الإنترنت وسنستمر بالسعي، ويمكن أن يأتي الحل من خلال حكومة تصريف الأعمال ووزير الإتصالات”، ولفت الى “أننا بحاجة الى مواطن ينتمي الى الوطن وليس الى مواطن في طائفة”.

المصدر: بريد الموقع