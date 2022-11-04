وكالة إرنا: الاجتماع بين طهران وكييف كان مقررا في بولندا لمناقشة مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 21:06
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مسيرات ضخمة في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يوم مقارعة الإستكبار العالمي
الرئيس الإيراني: أقول للرئيس الأميركي إن إيران تحررت قبل 43 عاماً وهي مصرّة على أن تبقى حرة
الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني لن يخضع لكم وسيبقى صامداً أمام مخططاتكم ومؤامراتكم
الرئيس الإيراني: كل من يقف بجانب الأعمال الفوضوية فإنه يقف إلى جانب الولايات المتحدة ومخططاتها المشؤومة
الرئيس الإيراني: قوتنا تتمثل بتوصيات الإمام الخميني الراحل وتوصيات القائد الخامنئي وبحضور الجماهير المؤمنة بقضايا إيران
قائد الحرس الثوري الإيراني: الأعداء يعرفون أننا سنرد بالتأكيد على تدخلاتهم وأعمالهم العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية
اللواء حسين سلامي: من يريد سلب الأمن والهدوء من شعبنا فلن ينعم بالأمن والهدوء أبداً
الخارجية الإيرانية: الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن بدعوى دراسة أحداث إيران الأخيرة تجسيد لتدخل واشنطن في شؤون الدول
60 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
سرايا القدس - كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز الجلمة بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل المتفجرة
إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال قرب المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 4 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: أربع إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس
الشيخ علي دعموش: إننا بحاجة إلى بذل الجهد والتخلي عن الأنانيات والمصالح الخاصة كي نصون أنفسنا ومجتمعنا وبلدنا
الشيخ محمد يزبك: لا يُخرج لبنان من الإنهيار إلا تلك الآمال بالثروة النفطية والغازية المرتقبة
الشيخ علي الخطيب: الواقع الجديد الذي أوجدته المقاومة في لبنان ساعد على تبدل صورة الصراع في المنطقة
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الواقع في البلد من سيئ إلى أسوأ ولا حل دون مؤسسات دستورية
الرئيس بري دعا اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة الإثنين المقبل لدرس 8 مشاريع واقتراحات قوانين
وزارة الصحة العامة: 7 إصابات بوباء الكوليرا خلال الساعات الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 413
وزير الصحة فراس الأبيض إلتقى الرئيس ميقاتي: هناك تفش للكوليرا والأرقام تتزايد وطلبنا دعم القطاع الاستشفائي
وزير الزراعة عباس الحاج حسن طلب إجراء مسح فوري للمواقع الأكثر انتشاراً للكوليرا وتحديد نوع وحجم المزروعات فيها لفحصها
دراسة للدولية للمعلومات: 42200 هو عدد اللبنانيين الذين هاجروا منذ بداية العام 2022 وحتى منتصف شهر تشرين الأول
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: 4 مسؤولين كانوا يخططون لاغتيالي بينهم وزير الداخلية ورئيس الحكومة
وزير الداخلية الباكستاني: أناشد قيادة حزب إنصاف مراجعة ترتيباتهم الأمنية ومستوى الحماية لمسيرتهم الاحتجاجية
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: الجيش الصيني يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض بشدة انفصال تايوان
وسائل إعلام إيرانية: إلغاء اجتماع بين إيران وأوكرانيا قبل ساعات من موعده كان مقررا لمناقشة استخدام روسيا مسيرات إيرانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بإخراج وإجلاء سكان خيرسون من المنطقة التي تتعرض لقصف ومحاولات هجومية أوكرانية
أردوغان: بوتين أبلغني بأنه يريد إيصال الحبوب إلى الدول النامية مجانا وأنا متفق معه في هذا الموضوع
المستشار الألماني: نحث بوتين على عدم رفض تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أسعار الغاز في أوروبا تجاوزت 1300 دولار لكل ألف متر مكعب
وكالة إرنا: الاجتماع بين طهران وكييف كان مقررا في بولندا لمناقشة مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا
منذ 1 ساعة
4 November، 2022
المسيرات الايرانية
اوكرانيا
ايران
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