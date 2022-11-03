سريا القدس – كتيبة جنين: استشهاد القائد فاروق سلامة أحد قادة الكتيبة في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2022 - 15:20

سريا القدس – كتيبة جنين: استشهاد القائد فاروق سلامة أحد قادة الكتيبة في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال

منذ 38 mins 3 November، 2022
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