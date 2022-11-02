إعلان الجزائر: القمة العربية تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني

أكدت الجزائر في إعلانها بخصوص القمة العربية أن هذه القمة تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.

وَأضافت الجزائر في إعلانها “التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها”.

وشدد الإعلان “على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها”.

واستطرد “التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وتابع “العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده”، مشددا على “رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية”.

وأضاف “الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية”.

وأكد الإعلان على “دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي”.

وأضاف إعلان الجزائر “دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها”.

وتابع “قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يضمن وحدة سوريا”.

وأردف “ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا”، متابعا “الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة”.

المصدر: وكالات