مشاركة الأهل في العملية التعلّمية تحدّد مستقبل الطفل

في حوار خاص لبرنامج نهار جديد على قناة المنار أكّدت الإختصاصية في الإرشاد النفسي الإجتماعي زينب الزين أنّه من الصعب على الطفل قبل بلوغه العشر سنوات الإعتماد على نفسه بشكل كلّي في المذاكرة كما أن تحديد التوقيت المناسب لهذه الاستقلالية يتداخل مع عوامل عديدة.

حدّدت الإختصاصية المهام المطلوبة من الأهل عند مشاركة طفلهم عملية المذاكرة ولفتت الى ضرورة عدم تحويل فترة ما بعض الظهر الى دوام مدرسي.

كما قدّمت أيضا نصائح للأهل للتعامل مع الطفل الملول أو المتلكىء على رأسها تأمين أجواء هادئة خالية من المشتّتات.

أخيرا أشارت الأستاذة زينب إلى ضرورة التركيز على الجهد الذي يبذله الطفل لا على النتيجة عند تقييم أدائه الدراسي كما حذّرت الأهل من تعنيف الطفل جسديا أو لفظيا.