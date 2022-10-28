عودة التيار الكهربائي ساعتين كشفت هذا الامر في النبطية

شهدت لنبطية ومنطقتها حضور التيار الكهربائي ليلا لساعتين وبشكل متقطع، الا ان عودته كشفت خللا يتعلق بسرقة خطوط كهربائية عن الشبكة العامة في قرى النبطية، حيث استغل السارقون انقطاع التيار وعمدوا الى سرقة الخطوط.

وفي هذا الاطار، أصدرت بلدية يحمر الشقيف بيانا تحدثت فيه عن سرقة 3 خطوط من شبكة الكهرباء من 8 محطات وأفادت عن انقطاع الكهرباء عن بعض الحارات في البلدة. وبعد إبلاغ شركة مراد المعنية بالصيانة بضرورة إصلاح الأعطال ونتيجة للضغط على الشركة بسبب انقطاع عدد من الخطوط الرئيسية، فقد تأخر إصلاح الأعطال وتم التواصل مع الشركة للتنفيذ قريبا. وقد تم اليوم إبلاغ القوى الأمنية المعنية والادعاء ضد مجهول حيث بلغ عدد المحطات المسروقة لغاية اليوم ثماني محطات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام