طائرة تجسس مُعادية تواصل تحليقها على علو متوسط فوق سهل البقاع وتُحقّق طيرانًا دائريًّا فوق السفح الغربي للسلسلة الشرقية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 13:36

طائرة تجسس مُعادية تواصل تحليقها على علو متوسط فوق سهل البقاع وتُحقّق طيرانًا دائريًّا فوق السفح الغربي للسلسلة الشرقية

منذ 1 ساعة 25 April، 2025
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