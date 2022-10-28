تظاهرات حاشدة منددة بالاعتداء الإرهابي على المرقد الديني في شيراز بمختلف المدن الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 13:44

تظاهرات حاشدة منددة بالاعتداء الإرهابي على المرقد الديني في شيراز بمختلف المدن الإيرانية

منذ 47 mins 28 October، 2022
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