احباط عملية إرهابية في منطقة معالي آباد في شيراز من قبل استخبارات الحرس الثوري الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 13:44

احباط عملية إرهابية في منطقة معالي آباد في شيراز من قبل استخبارات الحرس الثوري الايراني

منذ 1 ساعة 28 October، 2022
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