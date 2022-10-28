بوريل: لا أعرف من نفذ الهجمات الإرهابية على “السيل الشمالي”

أعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه لا توجد هناك أي معلومات عن مَن ارتكب الهجمات على خطوط أنابيب الغاز الروسية “السيل الشمالي”.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي أي دليل يتعلق بالجهة المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز هذه، أجاب بوريل في حديث لوكالة “نوفوستي”: “لا، لا يوجد”.

وفي الوقت ذاته أشار بوريل إلى أن التحقيق في الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-1″ والسيل الشمالي-2” في سبتمبر الماضي لم ينته بعد، لأنه يعوقه عمق كبير في مكان الحادث.

وجاء هذا التصريح بعد جلسة وزراء خارجية دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي في بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين.

المصدر: وكالات