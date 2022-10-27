تغطية | بالتزامن مع رفع آذان المغرب.. مذبحة بحق مصلين في مزار ديني جنوب ايران

استشهد 15 مواطناً إيرانياً بينهم سيدة وطفلان، وأصيب 27 آخرون، اثر اعتداء اجرامي، نفذه ارهابي من تنظيم داعش، استهدف زوار مرقد “شاه جراغ”، في مدينة شيراز جنوب ايران.

ويضم ضريح “شاه جراغ” مراقد للأخوين أحمد ومحمد أبناء الإمام موسى الكاظم (ع) وشقيقي الإمام علي بن موسى الرضا (ع).

وأفادت وسائل اعلام ايرانية رسمية، انه حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، اطلق مسلح النار من خارج مرقد السيد أحمد، صوب الزوار في داخل الحرم المقدس. وقال شهود عيان، ان الارهابي توجه صوب المرقد ودخل من باب الخدم، واقدم على اطلاق النار باتجاه العمال والزوار هناك.

وحدث الهجوم في واحدة من أكثر الساعات ازدحاما داخل مرقد السيد أحمد. وقال مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في محافظة فارس إسماعيل محبي بور أن الهجوم تزامن مع أذان صلاة المغرب، حيث دخل رهابي مسلح المرقد الطاهر وأطلق النار على الزاور مستخدمين رشاشات الكلاشنكوف.

وقال مصدر أمني مطلع إن منفذ الحادث الإرهابي هو عنصر وهابي تكفيري إرتكب هذه الجريمة الإرهابية مستغلا حالة انعدام الأمن الأخيرة في البلاد. وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس انه تم التعرف على احد مرتكب هذا العمل الإرهابي وتم اعتقاله. فيما اشارت مصادر إعلامية إيرانية إلى أن مرتكب هذا العمل الإرهابي من الجنسية البحرينية.

واستغربت وسائل إعلام إيرانية أداء وسائل الإعلام الأجنبية، حيث أنها لم تتجاهل خلال الأيام الماضية أصغر حدث في الجمهورية الإسلامية، لكنه وفي هذه القضية، تأخرت كثيراً في التحدث عن الخبر، وكانت تغطية البعض له بشكل عابر، في حين أن الكثير من تلك الوسائل لم تتعرض لهذا الخبر الهام.

ووزعت وسائل إعلام إيرانية مشاهد تظهر لحظة تنفيذ الإرهابي جريمته بحق المصلين.

الرئيس الإيراني: هذا العمل الإرهابي لن يمر دون رد

وتقدم الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بالتعازي لعوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز الذي وقع مساء اليوم. وفي بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء قال الرئيس الإيراني “نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب، لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه”.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “العمل الإرهابي لن يمر دون رد وأن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين”. وقال السيد رئيسي “أجهزتنا الأمنية سترد بشدة على منفذي هجوم شيراز ومن يقف وراءهم”.

الخارجية الإيرانية تدين هجوم شيراز الإرهابي

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء اليوم الاربعاء على مقام شاهجراغ في مدينة شيراز. وكتب ناصر كنعاني في تغريدة على تويتر: “تضرج ضريح شاهجراغ في إيران بالدم. المتشدقون الزائفون بحقوق الإنسان، وخلف تصريحاتهم المتظاهرة بالإنسانية وخلف ادعاءاتهم الكاذبة، هم يريدون بالضبط مشاهد العنف هذه وسفك دماء الشعب الإيراني. لديهم الهدف يبرر الوسيلة.”

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي إن هذا العمل هو من مؤامرات العدو وهو مثال آخر لجرائمه، واضاف وحيدي: أعمال الشغب دخلت اليوم مسارات خطرة من قبل العدو بطرق أخرى. وتابع: التيار الإرهابي استغل أجواء الشغب وقام بأفعاله وعلى المسؤولين الأمنيين المراقبة بشكل أكثر دقة.

بدوره، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الأعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم المشؤومة فلجأوا إلى طريقة الإرهابيين التكفيريين، واردف “هذه المأساة هي إتمام الحجّة على كل من هيّأ الأرضية لأعمال الشغب خلال الأسابيع الماضية”.

الحوثي يدين الحادث الإرهابي في مدينة شيراز

وأدان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الحادث الإرهابي الذي استهدف مصلين في مدينة شيراز جنوب غرب إيران. وقال الحوثي “نتقدم بأحر التعازي للقيادة الإيرانية وذوي الشهداء ونحن على ثقة بأن هذا الحادث البشع سوف يزيد من لحمة أبناء الشعب الإيراني في مواجهة مخططات أعداء إيران”.

السيد عمار الحكيم: نجدد الدعوة إلى التكاتف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحد من آثاره التدميرية

وادان رئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم، في بيان، الهجوم الارهابي وتقدم بالرحمة للشهداء داعيا للتكاتف بوجه الارهاب.

وقال: نستنكر وندين الفعل الإجرامي الذي نفذته مجموعة إرهابية استهدفت مرقد الإمام أحمد بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في مدينة شيراز الإيرانية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الزوار بينهم نساء وأطفال.

وتقدم السيد الحكيم بخالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني المسلم وابتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويلبس المصابين رداء الشفاء.

وجدد السيد الحكيم الدعوة للمجتمع الدولي سيما الدول المتضررة من آفة الإرهاب على التآزر والتكاتف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحد من آثاره التدميرية على أمن واستقرار الشعوب.

الأمم المتحدة تندد بالهجوم الإرهابي في مدينة شيراز الإيرانية

وندد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مقام السيد شاهجراغ (عليه السلام) في مدينة شيراز الإيرانية. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضريح شاهجراغ (عليه السلام) في مدينة شيراز. وقال ستيفن دوجاريك: “الاعتداء على مكان ديني في إيران يستحق التنديد ونحن ندين جميع الأعمال الإرهابية”.

المصدر: موقع المنار + وكالات