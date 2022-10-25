مواجهات عنيفة مع الاحتلال في أحياء مدينة القدس

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين مساء الثلاثاء، في عدة أحياء بمدينة القدس المحتلة، أصعبها في بلدة الطور. وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة الطور، أطلقت القوات خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب السكان والبيوت والمحلات التجارية.

وأضاف الشهود أن وتيرة المواجهات اشتدت بعد أن أحرق الشبان عامود كاميرات المراقبة، وكسر أقفال أبواب المتنزه بالبلدة.

وسادت حالة من الاستنفار بين قوات الاحتلال في البلدة، وانتشرت قواتها في الشارع الرئيس وبين المنازل.

كما اندلعت مواجهات مساء اليوم في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ومواجهات في بلدة بير نبالا، ومحيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في الشارع الرئيس بمخيم شعفاط.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، بزعم أنه يحمل سكينا، وأغلقت الحاجز بالاتجاهين.

المصدر: مواقع