أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 24-10-2022

الأخبار

ـ الكوليرا تنتشر: ليس لدى الدولة إلا الكلور!

ـ روسيا تعرض المساعدة للترسيم مع سوريا

ـ الساحر الأسود يقرّ: أنا من يرفع سعر الدولار!

ـ الأمن العام ينهي الترتيبات اللوجستية: قوافل «النازحين» إلى سوريا خلال أيّام

النهار

ـ محطات مصيرية تتزاحم في “أسبوع الوداع”

ـ الخميس احتفال تبادل وثائق الترسيم والملف اللبناني اليوم بين البابا وماكرون

ـ بخاري زار باريس وابرهيم لـ”النهار”: أواصل مهمتي والاستسلام ممنوع

اللواء

ـ دولار سلامة يحتفل بطيّ صفحة عون

ـ المراسيم الجوالة تتقدم علی «معجزة الحكومة».. وكهرباء فيّاض تشلُّ المطار والمرافئ ومؤسسات المياه

ـ المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الطعون في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

ـ الاحتلال يغتال مقاوماً فلسطينياً بتفجير عبوة ناسفة في الضفة

الجمهورية

ـ التأليف: باسيل يشترط اللاثقة

ـ بفضل سامي.. حزب الأدوار إلى حزبٍ بلا دور!

ـ مفاوضات شاقة… والصندوق مُصرٌّ على شطب الودائع

ـ مَن سيلبّي دعوة بري؟

الديار

ـ هل بدأ انخفاض سعر الدولار؟ بلبلة في السوق السوداء

ـ جلسة رابعة لانتخاب رئيس للجمهوريّة… والتوقعات بسقوط النصاب كما في سابقاتها

ـ الأفق الحكومي دونه عقبات… ووساطة اللواء إبراهيم مُستمرّة بعيداً عن الإعلام

البناء

ـ صواريخ المقاومة على حقول شرق الفرات… وأوكرانيا بلا كهرباء… وتايوان صينية

ـ محكمة الكيان العليا تجيز التوقيع: ليس معاهدة سيادية ولا اتفاق ترسيم بل إطار اقتصادي

ـ طافت الطرقات… والمركزي يخفض سعر الصرف… وثلاثية الحوار والرئاسة والحكومة

الأسرار

البناء

ـ قال دبلوماسي أوروبي إنه قرأ نص وثيقة الأمن القومي الأميركي الصادرة منذ أيام عدة مرات ولم يجد فيها أي جواب حول كيفية التصدي لأزمة الطاقة التي كانت دائماً ولا تزال محوراً رئيسياً في أهداف استراتيجية الأمن القومي الأميركي، ولكن مع فارق أن الخطط السابقة أخفقت ولا خطة بديلة.

ـ قال مصدر نيابي إن اللقاء الديمقراطي سيبدأ بعد 31 تشرين الأول في التصويت لصالح رمز خاص بدلاً من ميشال معوض وهو يدرس الانضمام إلى الكتلة الوسطية التي باتت تضمّ نواب التغيير وكتلة الاعتدال وعدداً من المستقلين ليصبح التصويت 60 ورقة بيضاء و30 ميشال معوّض و35 لبنان الجديد و3 صيدا.

اللواء

ـ تبين من الإتصالات التي قام بها وسطاء بين بعبدا والسراي أن كل الأطراف المعنية تريد إنهاء الملف الحكومي، ولكن كل طرف يسعى لتكون على قياس شروطه ومصالحه!

ـ أدى إصرار جبران باسيل على حصول تعهد مكتوب من الرئيس المكلف إلى نسف مساعي فكفكة العقد التي تؤخر الولادة الحكومية وأعادتها إلى المربع الأول!

ـ أثارت زيارة نائب شمالي لإحدى بيوتات العشائر العربية في خلدة إهتمامات سياسية وأمنية على خلفية المداولات التي دارت بين الضيف والمضيفين والمواقف التي أُعلنت خلال الزيارة!

الجمهورية

ـ يدور همس في كواليس المحيطين بمرجع بارز عن قرب عودته، تاركين له لحظة الإعلان عن ذلك.

ـ عندما سُئل أحد الوزراء عن نية رئيس تكتل بارز بتغييره قال: هذا الكلام لا يستقيم مع الوفا ولا مع الولاية المنتهية.

ـ تلقّت جهات سياسية إشارات سلبية من دول عربية وغربية بوَقف ملفٍ إستجدّ على الساحة اللبنانية وطُرح بقوة في الفترة الأخيرة.

المصدر: صحف