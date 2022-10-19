بالفيديو | الدفاع الروسية تنشر لقطات للتدريب الليلي لقوات التعبئة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر تدريبات ليلية للقوات الروسية التي تم استدعاؤها في إطار التعبئة الجزئية للجيش الروسي.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية امن روسيا وإقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وسط فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 21 ايلول، بمرسوم رئاسي، عن تعبئة جزئية في قوات الاحتياط في البلاد، بدءاً من 21 سبتمبر/أيلول، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها.

المصدر: يونيوز