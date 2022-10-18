وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى ساحة النجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2022 - 12:40

وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى ساحة النجمة

منذ 1 ساعة 18 October، 2022
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