حزب العمال البريطاني يدعو تراس إلى مواجهة البرلمان

طالب حزب العمال البريطاني الاثنين، رئيسة الوزراء ليز تراس، بمواجهة البرلمان، وذلك بعد أن طالب ثلاثة نواب من حزب المحافظين زعيمة حزبهم بالاستقالة من رئاسة الحكومة.

وصرّح نواب حزب المحافظين، كريسبين بلانت، وأندرو بريدجن، وجيمي واليس، علنا أنهم يعتقدون أنه يجب على تراس أن تستقيل. كما اتهم زعيم حزب العمال، كير ستارمر، تراس بأنها “في المنصب ولكن ليس في السلطة”.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية أن نواب حزب المحافظين سيحاولون الإطاحة بتراس خلال هذا الأسبوع، مع استعداد أكثر من 100 عضو بالحزب لتقديم خطابات عدم الثقة. ويأتي ذلك بعد أن تخلت رئيسة الوزراء عن جزء كبير من الميزانية المصغرة التي أعدتها، وأقالت وزير الخزانة، كواسي كوارتنغ من منصبه، ليحل محله جيريمي هانت، في محاولة لاستعادة المصداقية.

وقد تعرضت سياسات تراس، التي تضمنت خفض ضريبة الدخل لذوي الدخل المرتفع، لانتقادات واسعة، كونها لا تقدر المخاوف في ظل أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

المصدر: روسيا اليوم