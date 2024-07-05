حزب العمال البريطاني يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة ليشكل الحكومة بعد 14 عاما من حكم المحافظين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 02:30

حزب العمال البريطاني يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة ليشكل الحكومة بعد 14 عاما من حكم المحافظين

منذ 1 ساعة 5 July، 2024
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