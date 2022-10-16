قوات كييف تتراجع عن خطتها للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2022 - 21:26

قوات كييف تتراجع عن خطتها للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية (روسيا اليوم)

منذ 24 mins 16 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة