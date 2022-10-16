أبو الغيط يبحث مع تبون أهم بنود جدول أعمال القمة العربية المقبلة

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القاهرة الأحد، متوجها إلى الجزائر على رأس وفد من الأمانة العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة “تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة، من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك”.

وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاءً لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبدالمحيد تبون، بهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة، وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.

المصدر: روسيا اليوم