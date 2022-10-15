تقرير مصور | أكثر من 800 عائلة سورية تعود إلى معرة النعمان بريف إدلب

عادت أكثر من 800 عائلة إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب، وذلك بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب، وتأمين الخدمات الأساسية، وتم استقبال العائدين باحتفال رسمي وشعبي في مركز استقبال المواطنين الذي تم افتتاحه لهذه الغاية.

وقال ثائر سلهب محافظ إدلب في تصريح “إنه تم البدء باستقبال طلبات العودة للمواطنين، وتم تجهيز مركز يضم غرفة للنافذة الواحدة لاستقبال طلبات العوائل، والبيانات اللازمة للحصول على الموافقة الفورية بالعودة مشيراً إلى أن هذه البيانات ضرورية لتأمين الخدمات الأساسية لهذه العوائل”.

وأضاف سلهب “إنه تم البدء بإزالة الأنقاض من داخل شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وهناك ورش متخصصة مجهزة بشاحنات وجرافات تقوم بالعمل كما تم تكليف مديريات إدلب لدراسة واقع تأمين الخدمات الأساسية للعائدين من مياه شرب وكهرباء وأفران ومدارس وغيرها بما يتناسب مع مساعدة الأهالي على الاستقرار داخل المدينة”.

وكان الجيش السوري قد استعاد السيطرة على مدينة معرّة النعمان أكبر مدن محافظة إدلب، في الـ28 من يناير/ كانون الثاني عام 2020، بعد مواجهات مع الجماعات المسلحة.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي، عن البدء بتسوية جديدة لأول مرة لأهالي محافظة إدلب في مدينة خان شيخون الواقعة على طريق الـ “أم 5” جنوبي محافظة إدلب، بعد نحو 3 أعوام من استعادة السيطرة على المدينة.

المصدر: المنار + وكالة سانا