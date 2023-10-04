بالفيديو | الجيش السوري يستهدف مقرات للمسلحين في ريف ادلب ويسقط مسيرتين لهم في ريف حلب

استهدفت وحدات من الجيش السوري مقرات المسلحين وتحصيناتهم في ريف إدلب وقضت على عدد منهم، وأسقطت طائرتين مسيرتين لهم في ريف حلب الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، إنه في إطار عمليات صد متابعة تحركات المجموعات المسلحة والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش السوري في ريفي حماة وإدلب، نفذت وحدات من القوات المسلحة العاملة على هذا الاتجاه استهدافات مركزة لمقرات المسلحين وتحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم.

ولفت وزارة الدفاع السورية إلى ان الاستهدافات أدت إلى تدمير تلك المقرات والتحصينات إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون ومقتل وجرح عدد من المسلحين المنتمين لتنظيم أنصار التوحيد، وعرف من القتلى: مصباح عثمان ومفيد بيوش.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير وإسقاط طائرتين مسيّرتين للتنظيمات المسلحة في ريف حلب الشمالي، كانتا تحاولان استهداف مواقع القوات السورية في المنطقة المذكورة.

المصدر: وزارة الدفاع السورية