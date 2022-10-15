باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد وصف بايدن لها بأنها واحدة من أخطر دول العالم بالإضافة إلى تصريحاته حول السلاح النووي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2022 - 18:10

باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد وصف بايدن لها بأنها واحدة من أخطر دول العالم بالإضافة إلى تصريحاته حول السلاح النووي (روسيا اليوم)

منذ 39 mins 15 October، 2022
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