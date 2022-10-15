باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد وصف بايدن لها بأنها واحدة من أخطر دول العالم بالإضافة إلى تصريحاته حول السلاح النووي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2022 - 18:10
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الشيخ نعيم قاسم: قوة الموقف الموحد وقوة الدبلوماسية وقوة المقاومة وجهوزيتها أدت لإنجاز تحصيل حقوق لبنان النفطية والغازية
السيد إبراهيم أمين السيد: لبنان بفضل المقاومة والموقف الوطني الموحد انتصر في ملف ثرواته البحرية دون خوض حرب لتحقيق ذلك
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: المطلوب اليوم رئيس للجمهورية يخدم مصلحة الجميع والبلد ويوفر مناخ التفاهم بين القوى السياسية
النائب حسن فضل الله: الثروة النفطية والغازية هي ملك لشعبنا واللأجيال المقبلة وسنحميها وندافع عنها
النائب علي فياض: التحدي الأكبر هو صون الثروة النفطية والاستفادة منها على أكمل وجه وهذا ما تعمل عليه كتلة الوفاء للمقاومة
الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
ماكرون نوّه بإدارة الرئيس عون للملف مؤكدا وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز
الصحة الفلسطينية: إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد الشاب قيس شجاعية (23 عاما) برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون في رام الله
إعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح نتيجة عملية نفذها مقاومان فلسطينيان قرب مستوطنة (بيت ايل) القريبة من مخيم الجلزون
قوات الاحتلال تستهدف منازل المواطنين في شارع الزهراء بحي وادي الجوز بالقدس المحتلة وتواصل محاصرة مخيم الشعفاط
حركة حماس: تصاعد المقاومة على كل جغرافيا الضفة الغربية دليل على قدرة حقيقة على الصمود وتحقيق الانتصار
الجهاد الإسلامي: عمليات الضفة تؤكد ديمومة المواجهة وقدرة المقاومين على الانتقام لدماء الشهداء كي لا ينعم العدو بالأمان
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إدارة سجن النقب تقتحم القسم 28 في السجن وحالة استنفار كاملة في جميع أقسامه
سانا: الأمن السوري وبدعم الجيش يقضي على قيادات من داعش ويقبض على العديد من أفرادهم في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي
البيت الأبيض: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية والدبلوماسية أفضل وسيلة لتحقيق ذلك
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 160 مسلحا أوكرانيا خلال إحباط عملية إنزال نهري قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية
السعودية تقدم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وتعلن استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف
الرئيس الأوكراني: اتفقت مع ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي على التعاون بملف الأسرى و تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا
الرئيس الأميركي يعلن تفويض وزير الخارجية لإرسال ما قيمته 725 مليون دولار من المساعدات الدفاعية الإضافية إلى أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي: لا تزال لدينا مصالح عديدة مع السعودية وهناك نحو 70 ألف أميركي يعيشون فيها ونضع أمنهم بالاعتبار
باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد وصف بايدن لها بأنها واحدة من أخطر دول العالم بالإضافة إلى تصريحاته حول السلاح النووي (روسيا اليوم)
منذ 39 mins
15 October، 2022
الولايات المتحدة
باكستان
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