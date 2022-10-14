الامن العام اعلنت استقبال معاملات الرعايا السوريين المقيمين ضمن نطاق بيروت والضاحية الجنوبية في دائرة أمن عام بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 13:10

الامن العام اعلنت استقبال معاملات الرعايا السوريين المقيمين ضمن نطاق بيروت والضاحية الجنوبية في دائرة أمن عام بيروت

منذ 2 ساعة 14 October، 2022
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