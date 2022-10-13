عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 20:24

عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق

منذ 1 ساعة 13 October، 2022
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