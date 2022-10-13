ارسلان استنكر التفجير الارهابي بدمشق: صورة للإجرام والإرهاب الذي يستهدف سورية

استنكر رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان الخميس “التفجير الإرهابي الذي إستهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق الصبورة بالعاصمة السورية دمشق صباح اليوم وأدى إلى إستشهاد 18 عسكري وإصابة 20 آخرين”.

واعتبر ارسلان أن “هذا التفجير لا يمثل سوى صورة الإجرام والإرهاب الذي يستهدف سورية والجيش العربي السوري الباسل الذي صمد بوجه المؤامرة الكونية على سورية وانتصر عليها واستطاع حماية أراضيها وتحريرها من التنظيمات الإرهابية المسلحة، وإسقاط مشاريع الفتنة والتقسيم التي تهدف لتفتيت وحدة سورية وضرب شعبها العربي الصامد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام