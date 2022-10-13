ملف ترسيم الحدود البحرية محل بحث رئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 15:54

ملف ترسيم الحدود البحرية محل بحث رئاسي

منذ 2 ساعة 13 October، 2022
الرئيس عون
لبنان

أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس في اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيين قبل أيام.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وعرض معه للأوضاع الأمنية والموقف اللبناني من مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها “الوسيط الاميركي” والخطوات التي ستلي لانجاز عملية الترسيم والانطلاق في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

كما تطرق البحث الى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها وموضوع التعيينات في المجلس العسكري لملء الشواغر المتوقعة كي يبقى المجلس فاعلا.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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