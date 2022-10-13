معظم دول الاتحاد الأوراسي توافق على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

وافقت أغلبية دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، على التحول إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، ولا تزال كازاخستان تدرس هذه المسألة.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، أرزيبيك كوجوشيف، في تصريح صحفي، خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي: “وفقا للتسويات المتبادلة للغاز في إطار الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، اتفقت بعض الدول فيما بينها على دفع ثمن الغاز الروسي فقط بالروبل الروسي، وتتفق روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان على ذلك، ولا تزال كازاخستان تدرس ذلك”، مضيفا أن هذه الدول ترغب أيضا في اعتماد العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

وأعرب عن ثقته في أن التجارة في العملات الوطنية ستستمر في اكتساب الزخم بمرور الوقت، كما أن “الروبل الروسي سيتعزز مع زيادة التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية في جميع البلدان التي يتم فيها توريد المواد الخام والغاز الروسي”.

وتحتضن موسكو أسبوع الطاقة الروسي الذي بدأ أعماله يوم 12 ويمتد إلى يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: وكالات