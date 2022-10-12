حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق في جلسة خاصة وبأغلبية ساحقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 12 2022 - 19:34

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق في جلسة خاصة وبأغلبية ساحقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

منذ 42 mins 12 October، 2022
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