التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2022 - 18:30

التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 2 ساعة 9 October، 2022
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