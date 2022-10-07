التعليم الثانوي الرسمي ينطلق الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 7 2022 - 22:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
مصادر المنار: الهمروجة الصهيونية حول الترسيم البحري لا تعني لبنان ولا تدلّ على شيء بالنسبة اليه
الرئيس ميشال عون: لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الموفد الاميركي لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة
الرئيس عون: الأولوية يجب ان تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لان وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس
رئيس مجلس النواب نبيه بري: ما يحصل الآن في الكيان الصهيوني هو مناوشات انتخابية داخلية لا تعنينا
الصحة اللبنانية للمنار: تم استطلاع أوضاع مخيم الريحانية للنازحين السوريين في عكار للوقوف على مستوى انتشار الكوليرا فيه
رابطة التعليم الثانوي للمنار: يبدأ التدريس يوم الثلاثاء عملاً بنتائج الجمعيات العمومية الأخيرة
وزير الأشغال علي حمية: السرقات المتكررة التي تحصل داخل أنفاق المطار للكابلات الكهربائية زادت بشكل فاضح
الوزير حمية: فليتحمل الجميع مسؤولياتهم قبل أن نجد أنفسنا مجبرين على إغلاقها وتحويل السير مما سيؤدي الى اختناقات مرورية
قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ انتشاراً واسعاً في محيط المسجد الأقصى المبارك وعلى مداخله وتمنع المصلين من الدخول
إصابة 18 فلسطينياً بجروح خلال قمع جيش الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن وبيتا شرقي نابلس
إصابة 13 فلسطينياً بالرصاص المطاطي خلال المــواجــهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية
قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي بالضرب والقنابل على قاطفي ثمار الزيتون في حي وادي الربابة بسلوان جنوب المسجد الأقصى
30 أسيراً إدارياً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري
مصادر فلسطينية: استشهاد الفتى عادل ابراهيم الحج عادل داوود من قلقيلية متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في البيرين
الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل عادل ابراهيم داوود (14 عاما) متأثراً بجروح اصيب بها برصاص الاحتلال في قلقيلية
انفجار عبوة مزروعة في سيارة وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي
رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين: الدول الأوروبية مصممة على حماية أوكرانيا طالما كان ذلك لازما
فون دير لاين: ماضون في تنويع مصادر الغاز والابتعاد عن المصادر الروسية
رئيس المجلس الاوروبي: الاتحاد الاوروبي يأخذ التهديدات الروسية بإطلاق أسلحة نووية وأي تصعيد على محمل الجد
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الدنماركي لدى طهران إثر تعرض سفيرة ايران في كوبنهاغن الى هجوم
التعليم الثانوي الرسمي ينطلق الثلاثاء
منذ 2 ساعة
7 October، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
الثلاثاء المقبل موعد نهائي لانطلاق التعليم في الثانويات الرسمية.
المصدر:
قناة المنار
التعليم الثانوي
التعليم الرسمي
التعليقات
ذات صلة
المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي: لا عودة إلى المدارس في 10 الجاري
المفتي قبلان لأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي: أنا معكم وبصفكم أينما كنتم
بدء التعليم الرسمي بين مواعيد الوزارة ومطالب الاساتذة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}