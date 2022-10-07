التعليم الثانوي الرسمي ينطلق الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2022 - 22:16

التعليم الثانوي الرسمي ينطلق الثلاثاء

منذ 2 ساعة 7 October، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الثلاثاء المقبل موعد نهائي لانطلاق التعليم في الثانويات الرسمية.

المصدر: قناة المنار

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