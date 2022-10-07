بايدن: بوتين لا يمزح بشأن الاَسلحة النووية التكتيكية

قال الرئيسُ الأمريكي جو بايدن إِنَّ الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين “لا يَمزحُ بِشأنِ الأسلحة النووية التكتيكية”.

وأضاف بايدن مُتَحدِّثاً عنِ التهديدِ النوويّ “لِلمرّةِ الأولى منذ أزْمَةِ الصواريخِ الكُوبيّة ، لدينا تهديدٌ بِسلاحٍ نوويٍّ إِذا استمرّتِ الأُمورُ في الواقعِ على المسارِ الذي تَسِيرُ فيه”.

وقال الرئيسُ الاميركي إِنّه يَعرِفُ بوتين جيّداً إِلى حدٍّ ما ، إِنّه لا يَمزحُ عندما يَتحدَّثُ عنِ الاستخدامِ المُحتمَلِ لِأسلحةٍ نوويةٍ تكتيكية، أو أسلحةٍ بيولوجيّةٍ أو كيميائية”.

بدوره المتحدثُ باسمِ الكرملين دميتري بيسكوف كان قد اعتَبَرَ في وقت سابق أَنَّ مُطالبةَ الرئيسِ الاوكراني فلاديمير زيلينسكي حِلْفَ الناتو بِتوجيهِ ضَرْبَةٍ استباقيّةٍ لِروسيا، ليست إِلَّا دعوةً صريحةً لِإشعالِ حربٍ عالميّةٍ ثالثة.

وأكد بيسكوف أَنَّ مِثلَ هذه التصريحاتِ ليست إِلا دعوةً لِحربٍ عالميّةٍ أُخرى لها عواقِبُ وخيمةٌ لا يُمكنُ التنبُّؤُ بِهَا.

وسَبَقَ لِزيلينسكي اَنْ دَعَا الناتو لِشنِّ ضَرَبَاتٍ “استباقيةٍ ضِدَّ روسيا قبلَ إِقدامِهَا على ضربِ بلادِهِ بِالسلاحِ النووي”، بِحَسَبِ قولِه.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

مِنْ جانبِها إِعتبرتِ المتحدثةُ باسمِ الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أَنَّ الغربَ يُشْعِلُ حَرْباً نوويةً بِيَدَيّ فلاديمير زيلينسكي ، وقالت إِنَّ الدُّمْيَةَ المُضطرِبَةَ نفسيّاً والمُدَجَّجَةَ بِالسّلاح، تَحَوَّلَت إِلى وحشٍ قد يُدَمِّرُ الكوكبَ بِيَدَيْهِ بحَسَبِ تعبيرِ زاخاروفا.

وحول امكانية الانزلاق الى حرب نووية نتيجة تهور زيلينسكي لفت المحلل السياسي والدكتور نزار بوش في حديث لقناة المنار:

المصدر: قناة المنار